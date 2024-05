Qualificação profissional: Governo do ES oferta mais de 9 mil vagas

O Governo do Estado abriu, nessa terça-feira (14), inscrições para mais de 9 mil vagas em cursos de qualificação profissional por meio do programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 8.020 para o edital geral, 1.255 para o edital Mulher e 240 para o edital presencial Setur. Os cursos serão oferecidos para a Região Metropolitana da Grande Vitória e o interior do Estado.

O período de inscrição prossegue até as 23h59 do próximo dia 28. Para participar do processo seletivo o candidato deve acessar o site https://qualificar.es.gov.br/ e ler as orientações contidas nos respectivos editais. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá acessar o site https://qualificar.es.gov.br/ e preencher o formulário de cadastro, informando o e-mail e CPF, podendo haver até duas inscrições por CPF e e-mail nos editais Qualificar ES Geral e no Qualificar ES Presencial Setur. Já no edital Mulher Presencial é válida somente uma inscrição por CPF e e-mail.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou a relevância da qualificação profissional para o crescimento pessoal e profissional dos cidadãos capixabas. Ele enfatizou o compromisso do Governo do Estado em investir cada vez mais na formação da população local. “Essa iniciativa visa posicionar o Espírito Santo como um centro de excelência em qualificação profissional, proporcionando oportunidades de desenvolvimento e aprimoramento por meio da educação. Os programas Qualificar ES Geral, Qualificar ES Presencial Mulher e Qualificar ES Presencial Setur representam oportunidades significativas para o avanço tanto pessoal quanto profissional”.

Durante esta semana, estão ocorrendo as formaturas do Qualificar ES referentes à primeira oferta. As formaturas ocorrem no Espaço Patrick Ribeiro e são abertas ao público, acontecendo em mais de 40 cidades de todo o Estado do Espírito Santo, nas regiões Metropolitana e no interior do Estado, com mais de 7 mil formandos apenas na Grande Vitória.

Qualificar ES

Lançado em maio de 2019 pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) do Governo do Espírito Santo, o Programa Qualificar ES representa um compromisso com o desenvolvimento social e econômico do Estado. Em parceria com o Programa Estado Presente em Defesa da Vida, o Qualificar ES atua diretamente em áreas de alta vulnerabilidade social, utilizando a qualificação profissional como ferramenta para redução da criminalidade. Além disso, o programa oferece cursos presenciais, semipresenciais e a distância, abrangendo cidadãos de todo o Espírito Santo, com o objetivo de prepará-los para o mercado de trabalho.

O programa Qualificar ES vem crescendo devido à sua abrangência e ao compromisso do Governo do Estado do Espírito Santo em investir na formação profissional da população. Com iniciativas específicas para mulheres e setores estratégicos, o programa representa uma oportunidade significativa para o crescimento pessoal e profissional dos capixabas. Ao posicionar o Espírito Santo como um centro de excelência em qualificação profissional, o governo demonstra seu comprometimento com o desenvolvimento educacional e econômico da região.