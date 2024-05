Saúde: comissão debate enfrentamento a fibromialgia no ES

A fibromialgia será assunto da próxima reunião da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa (Ales), nesta terça-feira (14), às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa. O colegiado presidido pelo deputado Dr. Bruno Resende (União) recebe profissionais da medicina para discorrer sobre o tema.

Em 12 de maio se celebra o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, instituído por lei federal, e também o Dia Mundial, instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A doença é uma síndrome reumatológica que causa dores, fadiga, indisposição e distúrbio do sono.

Segundo estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), há no Brasil cerca de 4 milhões de pessoas com a doença, que atinge principalmente as mulheres (75 a 90%, segundo o levantamento). Não há dados sobre o Espírito Santo.

Uma das palestrantes, a coordenadora do Grupo Capixaba de Fibromialgia, Estela Almeida Barth Machado, foi diagnosticada com a doença em 2018. Ela vai falar sobre a importância e as ações do Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia.