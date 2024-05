TJES tem novo desembargador: saiba quem é Marcos Valls Feu Rosa

Após se comprometer a desempenhar os deveres de desembargador, cumprir e fazer cumprir a legislação e as decisões judiciais, o juiz Marcos Valls Feu Rosa foi promovido ao cargo pelo critério de antiguidade, na tarde desta quinta-feira (16), durante a sessão do Tribunal Pleno.

O nome do magistrado foi aprovado à unanimidade pelas desembargadoras e desembargadores do Tribunal de Justiça capixaba e anunciado pelo presidente do TJES, desembargador Samuel Meira Brasil Jr., que declarou o juiz promovido ao cargo e convidou o decano da Corte, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a conduzir o empossado à cadeira que já passa a ocupar.

“Estou extremamente honrado por ter sido aceito neste Colegiado, agradeço muito, de coração, aos doravante colegas por isso, tenham certeza de que a partir de hoje os senhores contam com um verdadeiro colega, que chega para somar esforços e dividir dificuldades”, destacou o novo desembargador, ao agradecer os elogios recebidos durante a eleição.

Primeiro a votar, o desembargador Fabio Clem, enfatizou sua satisfação em aprovar o nome do desembargador Marcos Feu Rosa, com a expectativa de que ele, ao assumir o seu cargo como titular, continue prestando os serviços como já o faz ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, objetivando sempre aperfeiçoar a jurisprudência do tribunal.

No mesmo sentido, o desembargador Namyr Carlos de Souza Filho falou da imensa satisfação em aprovar o nome do honrado e digno magistrado Marcos Valls Feu Rosa, devido a todos os seus atributos, toda a sua qualificação técnica, ética e desempenho funcional destacado.

“Tenho acompanhado a carreira de sua excelência, tal como um privilégio vivenciar a atuação de seu saudoso genitor, assim como desembargador Pedro Feu Rosa, e agora o eminente colega Marcos Valls Feu Rosa alcança o ápice da carreira, chegando a esse egrégio Tribunal de Justiça, pelo critério, não só de antiguidade, mas por seus próprios méritos e virtudes, em toda a sua trajetória funcional. E a satisfação em relação à minha pessoa então é maior, quando neste lapso temporal em que sua excelência esteve convocado e substituindo neste egrégio tribunal de justiça, pude pessoalmente vivenciar a sua atuação firme, serena e determinada, de forma a lançar votos objetivos, técnicos, enfim, é merecedor de todo nosso reconhecimento, nosso apreço, nossa consideração”, enalteceu o desembargador Namyr.

E a desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva fez questão de parabenizar o novo desembargador e toda a sua família pela promoção. “Entendo que ele preenche todos os requisitos para ocupar o cargo e parabenizo toda a família. Nunca tive dúvidas, Marcos, que você preencheria o cargo de forma esplêndida, como tem feito neste período em que está em substituição neste tribunal. Quero te desejar muita felicidade. Que Deus te acompanhe nesta nova etapa de sua vida!”, desejou.

O novo desembargador

Com 29 anos de carreira na magistratura, duas especializações em Direito Processual Civil e três livros publicados, Marcos Valls Feu Rosa deixa o 3º Juizado Cível de Vitória – Justiça Volante para ascender ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e assume a vaga deixada com a aposentadoria do desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.