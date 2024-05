Trens no ES: proposta visa redução de acidentes e mortes

O crescimento desordenado das cidades constitui um desafio também para o transporte ferroviário, já que linhas de trem instaladas no passado atravessam locais agora povoados. Pessoas se arriscam atravessando linhas férreas, mesmo em trechos onde o trânsito de pedestres é proibido. Também são comuns acidentes com carros, arrastados por trens quando motoristas tentam cruzar passagens de níveis.

Para minimizar os riscos de acidentes, o deputado Alexandre Xambinho (Podemos) propõe um projeto de lei (PL 255/24) que institui a Política de Conscientização para o Trânsito e Convivência Harmônica entre Veículos Automotores e Ferrovias no estado.

O deputado afirma que os riscos de acidentes nesses cruzamentos são evidentes e podem ser mitigados por meio de medidas educativas, de infraestrutura e fiscalização adequadas. “O objetivo do projeto é propor uma política abrangente que promova a conscientização dos cidadãos e a convivência harmoniosa entre diferentes modos de transporte, contribuindo para a redução de acidentes e a preservação de vidas”, justifica.

O projeto está tramitando na Assembleia Legislativa e será analisado pelas comissões de Justiça, de Mobilidade Urbana e de Finanças.

