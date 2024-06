Constituição deverá trazer nomes de municípios capixabas

Por 23 votos favoráveis e nenhum contrário, os deputados aprovaram em 2º turno a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1/2023, que inclui na Constituição Estadual os nomes dos 78 municípios capixabas.

A matéria, de Allan Ferreira (Podemos), foi acatada durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales) desta terça-feira (18).

LEIA TAMBÉM: Câmara aprova crédito especial para equacionar déficit no IPACI

A proposição já havia sido analisada pela Comissão de Justiça, tendo recebido parecer favorável. No último dia 10 a PEC foi acolhida em 1º turno pelos deputados com 21 votos favoráveis e nenhum contrário.

O texto acrescenta mais um item à Constituição – o artigo 14 A – no capítulo que trata da organização político-administrativa estadual. Dessa forma, a denominação das 78 cidades passará a integrar a carta constitucional. “É um reconhecimento a esses entes federativos (…), dada a importância e a força natural da representação municipal do Estado”, explica Ferreira na justificativa da proposta.

Agora, a PEC segue para promulgação da Mesa Diretora da Ales.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.