Defesa do Consumidor: comissão apura queixas de serviços de telefonia no ES

Nesta terça-feira (25), a Comissão de Defesa do Consumidor convocou representantes da operadora de telefonia e internet Vivo. O objetivo é apurar queixas de mau funcionamento dos serviços oferecidos pela empresa líder de mercado no estado.

De acordo com o presidente do colegiado, deputado Vandinho Leite (PSDB), tem havido muita instabilidade no sinal em diversos pontos do Espírito Santo.

“Isso está cada vez mais claro para todos os usuários. Quando estamos com o telefone na mão, por diversas vezes, no mesmo dia, o sinal some completamente. Confesso que, quando começou a acontecer comigo, eu pensei que até o meu telefone poderia estar com algum tipo de problema, porque nos últimos seis meses está muito recorrente, ou seja, o problema sempre teve, mas agora é difícil um dia que não se tenha muitos problemas”, revelou o parlamentar na última reunião da comissão.