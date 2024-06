ES oferta 200 vagas para capacitação e garante auxílio financeiro

Com a finalidade de atender à demanda por mão de obra qualificada no setor do vestuário no Espírito Santo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), anuncia a oferta de 200 vagas de cursos para capacitação de confecção no “Trilha de Formação para o Setor do Vestuário”.

O edital completo e as inscrições estão disponíveis no site da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), para acessar, clique aqui!

Serão realizadas duas Trilhas de Formação, sendo que a primeira trilha é voltada para o Processo de Costura em Tecido Plano, com carga horária total de 170 horas. Nessa trilha, serão ofertados os seguintes cursos: Operação em máquina reta – tecido plano (40 horas); Operação em Overloque e Interloque em tecido plano (40 horas); Operação em máquinas especiais para tecido plano (60 horas); e Montagem de peças em tecido plano (30 horas).