Governo inaugura nova estrada rural no Espírito Santo

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, neste sábado (22), em São Roque do Canaã, na microrregião Centro-Oeste, para inaugurar obras e fazer o anúncio de novos investimentos no município.

Entre as entregas, estão a pavimentação da estrada rural que dá acesso a São Francisco de Assis, no distrito de Santa Júlia, obras de macrodrenagem, de melhorias no sistema de abastecimento de água, de construção de unidade de saúde e de Campo Bom de Bola e de ampliação de escola municipal.

“Estamos inaugurando o Caminhos do Campo que liga a ES-448 até São Francisco de Assis para melhorar a vida de quem mora na região, além de facilitar o escoamento da produção e o desenvolvimento do turismo. Tudo isso gera mais oportunidades aos capixabas. Além desse investimento, temos muitas entregas em diversas áreas. Com um Governo equilibrado e uma boa gestão, podemos fazer investimentos estruturantes para dar mais qualidade de vida aos moradores de São Roque do Canaã”, disse o governador, ao lado do prefeito Marcos Guerra.

Inaugurações



Uma comunidade rural de São Roque do Canaã começa a dar adeus à lama e à poeira na rodovia que liga a localidade à ES-448. Foi inaugurada a pavimentação do trecho de 9,3 quilômetros que dá acesso a São Francisco de Assis, no distrito de Santa Júlia. As obras fazem parte do Programa Caminhos do Campo, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), e contou também com a parceria da Prefeitura Municipal. O investimento foi de R$ 15,5 milhões.

“O Governo do Estado está presente aqui em São Roque do Canaã trazendo investimentos para dar melhores condições de vida às pessoas que moram no interior capixaba. Essa obra vai garantir mais mobilidade e bem-estar aos moradores e trabalhadores do campo, não apenas com melhores condições para o escoamento da produção agrícola, mas também no acesso a serviços públicos de saúde e educação”, pontuou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

O objetivo do Programa Caminhos do Campo é pavimentar estradas rurais, priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar para melhorar o escoamento da produção e reduzir os custos e as perdas dos produtos perecíveis. Em alguns trechos de rodovias rurais, as obras são realizadas com blocos intertravados para manter as características de uma rodovia de baixa velocidade, dando mais segurança às pessoas que utilizam a via.

Além disso, o Governo do Estado inaugurou obras de macrodrenagem no bairro Cinco Casinhas. Entre os serviços executados foi construída uma galeria de águas pluviais ladeada por uma nova via de acesso. A obra beneficia cerca de 12 mil habitantes, com investimento estadual de R$ 3,4 milhões, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

As melhorias incluem 1.520 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 760 metros de meio fio e 380 metros de drenagem. “A construção dessa galeria trará melhoria na qualidade de vida da população do bairro Cinco Casinhas e consequente desenvolvimento socioeconômico para toda a região”, comentou o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Também foram inauguradas as obras de melhoria do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do Córrego Saúde. Com investimento de R$ 200 mil, a entrega faz parte do Programa Pró-Rural, que é um programa que visa levar saneamento básico a comunidades de pequeno porte. A iniciativa se baseia na colaboração entre o Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), os Municípios e as comunidades, com a gestão comunitária sendo responsável pela operação e manutenção dos sistemas.

No local foram feitas as seguintes intervenções: ampliação e reforma da casa de química (pintura, revestimento, cobertura), e instalação da bomba geradora de cloro e de 400 metros de rede de água.

“É com grande satisfação que celebramos a conclusão das melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de Córrego Saúde, beneficiando diretamente mais de 200 moradores da zona rural. Este projeto reflete nosso compromisso contínuo em garantir o acesso à água potável e promover o desenvolvimento sustentável das comunidades capixabas. A Cesan permanece dedicada a fortalecer o saneamento básico e a infraestrutura, visando sempre elevar a qualidade de vida dos residentes”, afirmou o presidente da Cesan, Munir Abud.

As melhorias vão beneficiar mais de 200 habitantes da zona rural. Desde 2009, o abastecimento de água nas cidades atendidas pela Cesan, como em São Roque do Canaã, está universalizado, e com isso, a Companhia continuará promovendo o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, proporcionando melhorias significativas em saneamento básico, infraestrutura e qualidade de vida para os moradores.

O governador Renato Casagrande participou ainda da solenidade de inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Verde, que marca um novo capítulo na assistência à saúde no Espírito Santo. Esta é a primeira de 110 UBSs que estão sendo construídas pelo Governo do Estado em 52 municípios como parte do Plano Decenal Atenção Primária à Saúde APS+10.

A construção da UBS Vila Verde teve investimento de R$ 904 mil e foi projetada para abrigar uma equipe de Estratégia de Saúde da Família e uma de Agentes Comunitários de Saúde, conforme as normas de acessibilidade. A unidade atenderá aproximadamente quatro mil moradores da região, oferecendo serviços de saúde em um prédio moderno de dois pavimentos, equipado com consultórios, espaço multiuso, auditório, farmácia e consultório dentário.

“A inauguração da UBS de Vila Verde é um marco importante na saúde pública do Espírito Santo, refletindo o compromisso do governo estadual em investir na Atenção Primária, que é a porta de entrada dos serviços do Sistema Único de Saúde. Nosso projeto quer proporcionar serviços de saúde de qualidade e acessíveis a toda a população”, falou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Também em São Roque do Canaã, o governador inaugurou o Campo Bom de Bola do bairro Vila Torezani e assinou um convênio para a reforma de cinco quadras poliesportivas. Somados, os investimentos estaduais alcançaram R$ 2,74 milhões, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Serão reformadas quadras das seguintes localidades: bairro Vila Verde, comunidade de Nossa Senhora da Saúde, São Jacinto, São Bento e Alto Santa Luzia (reforma e ampliação). Os equipamentos vão passar por diversas intervenções estruturais, possibilitando que esses espaços voltem a ter uso com conforto e segurança.

“Estamos vivenciando o maior volume de investimento em esporte da história do nosso Estado, com cerca de R$ 500 milhões em obras, convênios e desenvolvimento de programas de base e alto rendimento. Isso só acontece porque temos um governador que entende o poder transformador do esporte e um Governo organizado, com capacidade de investimento. Esporte é vida, é saúde, lazer, bem-estar e um direito do qual o cidadão tem que ter acesso”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Ainda em São Roque do Canaã, foi inaugurada a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Luiz Mônico. Com repasse de R$ 1,5 milhão do Estado, a obra contemplou intervenções em sete salas de aula, sala multimídia, depósitos, bem como no pátio e demais salas administrativas. A reforma possibilitou a manutenção de 22 vagas para alunos da pré-escola e 115 vagas para alunos do Ensino Fundamental.

Visitas



A agenda do governador em São Roque do Canaã contou ainda com visitas técnicas a obras em andamento. Um dos empreendimentos visitados foi a reforma e ampliação da Escola Municipal São Roque, obra que conta com repasse de R$ 1 milhão, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes).

Casagrande também visitou duas obras que vêm sendo realizadas com recursos provenientes do Fundo Cidades: as construções de um parque municipal multiuso e de uma obra de contenção e estabilização de talude. No total, os investimentos chegam a aproximadamente R$ 10 milhões, sendo executados pela gestão municipal com repasse direto de recursos do Governo do Estado.

O parque municipal, que terá o nome de “Praça de São Roque do Canaã”, fica localizado no bairro Vila Verde e ocupa uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados, contendo, entre outros espaços, pavilhão de alimentação com dois pavimentos, palco com camarins no subsolo, lanchonetes, salões com 200 metros quadrados, além de um prédio destinado a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e um estacionamento com capacidade para 176 veículos.

Já a obra de contenção e estabilização de talude no Bairro Nossa Senhora das Graças utiliza método de solo grampeado. Será implantada cortina atirantada de concreto armado com 12 metros de comprimento e canaletas de drenagem instaladas para estabilizar a encosta e gerenciar as águas pluviais. O muro de concreto ciclópico planejado é de 3 metros de altura e 98 metros de comprimento, sendo de 70% de concreto e 30% de pedra de mão. A obra visa à proteção à vida e do patrimônio dos moradores contra escorregamentos e outros riscos geológicos decorrentes das mudanças climáticas.