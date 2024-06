Já pode? Deputado do ES entra na Câmara portando 60 gramas de maconha

O deputado federal Gilvan da Federal (PL) entrou na Câmara dos Deputados portando, de acordo com ele, 60 gramas de maconha.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu 40 gramas para diferenciar usuário de traficante.

A droga foi apresentada por ele durante discurso na Tribuna da Casa de Leis. Ele usou o entorpecente para se mostrar contra a decisão do STF, que formou maioria para descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal.

Em seu discurso, ele também questiona onde o usuário irá comprar a droga. Em seguida, ele afirma que o mesmo vai adquirir com o traficante.

Nesse contexto, algumas pessoas questionaram com quem o deputado conseguiu a droga que ele levou para a Casa de Leis? E o Regimento Interno, o que diz?

