Polícia Civil investiga assalto a motorista do governador em carro oficial no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga assalto a carro oficial do Governo do Estado. O motorista, que estava dentro do veículo, foi surpreendido por dois homens armados, nesta quinta-feira (20), no bairro Ibes, em Vila Velha.

A vítima, que dirige oficialmente para o governador Renato Casagrande (PSB), teve o celular roubado. Os suspeitos também levaram as chaves do carro.

O caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Segundo a Polícia Civil , a equipe está em diligências e trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.

A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.