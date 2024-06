Produção de borracha natural entra em pauta no Espírito Santo

A agenda das comissões da Assembleia Legislativa (Ales) traz na próxima semana, de 10 a 15 de junho, audiência pública das comissões de Agricultura e de Cooperativismo para debater os desafios do setor de borracha natural no Estado. A reunião será na próxima terça-feira (11), às 10 horas, no Plenário Dirceu Cardoso.

A discussão sobre os fatores que afetam o cultivo e a comercialização da borracha foi proposta pelo Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo (OCB/ES) e deverá reunir representantes de entidades do setor produtivo, de órgãos públicos e de instituições de pesquisa.

Competitividade com produto importado, pragas, volatilidade de preços da commodity e falta de mão de obra qualificada são alguns dos fatores que impactam o segmento. O setor da borracha natural tem peso social e econômico na agricultura do Espírito Santo, um dos maiores produtores nacionais.

“A audiência pública será uma oportunidade para discutir essas questões e buscar soluções conjuntas para o desenvolvimento do setor da borracha natural no Espírito Santo, que já se destaca no cenário nacional, mas pode avançar ainda mais”, explica o deputado Lucas Scaramussa (Podemos), presidente da Comissão de Agricultura.

“A borracha é um material presente em diversos segmentos e sabemos da grande importância para a economia capixaba e do país. A união do cooperativismo é fundamental para oferecer mais robustez ao setor e dialogar sobre propostas que contribuam ainda mais para o desenvolvimento do setor da borracha natural em nosso Estado”, comenta o presidente do colegiado de Cooperativismo, deputado Allan Ferreira (Podemos).