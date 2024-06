Richarlison apresenta projetos esportivos em visita ao govenador do ES

O governador do Estado, Renato Casagrande, recebeu Richarlison, jogador do Tottenham, da Inglaterra. O atleta capixaba disputou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

O encontro aconteceu na manhã desta quinta-feira (14), na ocasião, o jogador capixaba apresentou projetos em prol do Espírito Santo.

Richarlison é natural de Nova Venécia e um dos investidores do Nova Venécia FC.