Subsecretário de Políticas sobre Drogas cumpre agenda no Sul do Estado nesta sexta-feira (14)

O subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas do ES, Carlos Lopes, estará em Alegre, nesta sexta-feira (14), município anfitrião do ‘Amunes na Estrada 2024’. Na oportunidade, o titular da Sesd falará sobre o Programa do governo do Estado de Ações Integradas sobre Drogas – a Rede Abraço, que neste ano comemora um marco importante de mais de 20 mil atendidos.

A Rede Abraço, nos seus 10 anos, tem o objetivo de promover o bem-estar e o cuidado a pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas, aos seus familiares e à comunidade em geral. O programa, de forma gratuita, conta com três unidades de atendimento e acolhimento: em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.

Leia também: Gincana arrecada mais de uma tonelada e meia de alimentos no Caparaó

“Vamos falar sobre o atendimento nos CAADs, além de outras iniciativas de educação e prevenção sobre drogas em todo o ES. Além disso, entre os dias 25 e 27 de junho também vamos realizar, em Vitória, a Semana Estadual de Políticas sobre Drogas, em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado em 26 de junho. O calendário conta ainda com encontros preparatórios no sul do Estado – em Cachoeiro, dia 18 -, e no norte – em Linhares, dia 20”, explica o subsecretário.

Semana Estadual de Políticas sobre Drogas

Com o tema “Política sobre Drogas: uma agenda intersetorial”, o seminário vai apresentar e debater iniciativas realizadas nos campos de prevenção, cuidado e tratamento, pesquisas e estudos, além da reinserção social. A programação, aberta ao público, contará com palestras, mesas-redondas, mostra de práticas, apresentações culturais, divulgação de trabalhos e premiações. Serão emitidos certificados digitais de participação para quem tiver presença em pelo menos 70% do evento. O objetivo é contribuir com o enriquecimento e a ampliação do debate acerca de temas pertinentes à política sobre drogas.

Especialistas na temática sobre Drogas estão confirmados, como Mauricio Fiore, Diretor de Pesquisa, Avaliação e Gestão de Informações da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad/Ministério da Justiça); Marcelo Pedra, pesquisador e professor do Núcleo de Estudos Pop Rua e Saúde Mental na Atenção Básica (NuPop/Fiocruz Brasília); e Pablo Ornelas, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política e em Segurança Pública, na Universidade Vila Velha (UVV), entre outros.

Programação

Na programação, diversos temas da problemática das drogas serão debatidos, tais como usuários de drogas em situação de rua; a importância das redes comunitárias e territoriais na proteção e atenção de problemas relacionados ao uso de álcool e drogas; participação social na política das drogas e a importância dos conselhos; além de debate sobre cenários contemporâneos, como proibição, descriminalização, regulamentação e legalização.

Mostra de Práticas e premiações

A Semana contará também com um espaço de divulgação de práticas já desenvolvidas no Espírito Santo, contando com uma Mostra de Práticas, que será realizada no dia 27, no turno matutino. Todos os trabalhos devem ser submetidos somente pelo formulário de submissão de trabalhos do evento até o dia 17 de junho de 2024. Vale lembrar que não serão aceitos trabalhos submetidos após essa data. Para mais informações, acesse www.ocid.es.gov.br

Ainda na abertura do evento, haverá entrega da premiação do Edital de Práticas Pedagógicas 2024 e também entrega simbólica do certificado do curso EAD “Capacitação em Participação social nas políticas de álcool e outras drogas”, ministrado em parceria com a Rede Abraço, a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) e governo do ES.