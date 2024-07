Combustíveis: CPI prorroga trabalhos no Espírito Santo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Explosivos e Combustíveis continuará seus trabalhos por mais 180 dias.

A prorrogação do prazo foi aprovada em reunião extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (8), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Presidido pelo deputado Denninho Silva (União), o colegiado é responsável por apurar e investigar denúncias relativas à comercialização, uso e manuseio desses inflamáveis. Segundo o parlamentar, a CPI realizará novas diligências a partir da próxima semana, com atuação em todo o estado.

“No ano de 2023 fizemos diversas diligências, foram diversas pessoas autuadas e presas, por sinal. Tiramos diversas pessoas que estavam sonegando, adulterando combustível na sociedade (…). Agora, nós iniciaremos (…) novas atuações. Não somente na Grande Vitória (…) mas também iremos partir para o interior. Nós vamos pro norte, nós vamos pro sul. Vamos atuar de ponta a ponta. Não vamos permitir que o consumidor seja fraudado, sonegado, e que o nosso estado continue com dono de posto, de distribuidora, sonegando ou roubando o consumidor (…)”, afirmou Denninho.

