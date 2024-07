Estado entrega máquinas e equipamentos agrícolas para municípios

Mais infraestrutura rural e qualidade de vida para quem vive no campo. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realizou, nesta segunda-feira (01), a entrega de 81 máquinas e equipamentos agrícolas para 42 municípios do Espírito Santo. Acima de tudo, os equipamentos vão ajudar as prefeituras na manutenção das estradas rurais e auxiliar nas ações agrícolas do município.

Ao todo, são diversas máquinas e equipamentos agrícolas. Foram entregues 37 tratores agrícolas, 21 caminhões, 13 pick-ups, 04 veículos de passageiros, 03 motoniveladoras, 02 pás carregadeiras e 01 escavadeira. O investimento total é superior a R$ 15 milhões em recursos. R$ 10.069.700,00 recursos do Governo do Estado e R$ 5.652.500,00 do Governo Federal, por meio de emendas parlamentares.

“Essa é mais uma grande entrega de máquinas e equipamentos agrícolas para os nossos municípios. Somente este ano já foram entregues mais de 600 unidades que estão atendendo a área da agricultura e assistência técnica, além de apoiar o trabalho desenvolvidos em nossas cidades. Pois é muito importante atendermos bem nossos municípios, fortalecendo e construindo um Espírito Santo cada vez mais desenvolvido”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Todavia, além de proporcionar melhores condições para os municípios e garantirem mais mobilidade nas vias rurais, as máquinas e equipamentos agrícolas vão auxiliar o trabalho dos produtores. Bem como, agilizar as demandas da agricultura familiar e permitindo o aumento da produção.

“O Governo do Estado segue com o compromisso de melhorar a vida das pessoas que vivem no campo. As máquinas e equipamentos entregues hoje, aqui, são fundamentais para facilitar o trabalho dos produtores e ajudam no aumento da produtividade. As máquinas também vão auxiliar as prefeituras na conservação e manutenção das estradas rurais. Garantindo assim, mais mobilidade e segurança para pedestres e veículos que trafegam pelas vias, reduzindo as perdas. Além disso, estimulando o desenvolvimento local e o agroturismo”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Os seguintes municípios foram contemplados: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Pedro Canário, Rio Bananal, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Vila Valério e Vila Pavão.

Fonte: Governo do ES