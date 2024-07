Governador do ES participa de evento sobre mudanças climáticas no RJ

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta terça-feira (23), do evento “Os impactos das alterações climáticas: como aumentar o financiamento da adaptação e construir cidades resilientes?”. O evento foi realizado na cidade do Rio de Janeiro. Ele destacou a importância do Consórcio Brasil Verde para fortalecer a resiliência e as ações em conjunto. O objetivo é atingir até o ano de 2050 as metas de neutralidade de carbono previstas no Acordo de Paris.

“Com o afastamento de alguns governantes sobre o tema, os entes subnacionais passaram a ter um papel central no assunto em diversos países do mundo. Entre eles os Estados Unidos e aqui no Brasil. Entendemos que as metas negociadas pelo País não se referem apenas ao governo central. Mas, devem ser observadas por cada um de nós – governadores, prefeitos, entidades e a sociedade como um todo. E o Consórcio Brasil Verde, no qual presido, está incentivando para que cada governo estadual e municipal possa construir seus planos de mudanças climáticas, mitigação e adaptação”, disse o governador do ES.

O governador citou que o Espírito Santo é hoje um dos estados que mais investe em obras de adaptação às mudanças climáticas. Isso por meio do Fundo Cidades. Desde a sua criação, já foram realizados mais de R$ 350 milhões em obras. A previsão é ultrapassar R$ 1 bilhão até o final de 2026.

Fundo Cidades

“Dentro do Fundo Cidades, nossa primeira ação foi repassar meio milhão de reais a cada um dos 78 municípios capixabas para que eles pudessem elaborar projetos com o objetivo de prevenção. Apresentando o projeto, nós avaliamos e aprovamos a aplicação de R$ 200 milhões a cada ano. Em quatro anos são R$ 800 milhões em investimento com recursos do governo estadual para este objetivo”, acrescentou.

Governador do ES defende programa

Casagrande explicou ainda que o Estado conta com um Plano de Descarbonização e Neutralização de Gases de Efeito Estufa que faz parte do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. “Nosso plano de adaptação já está em elaboração. Por isso, a nossa visão é de que é muito importante que cada ente subnacional tenha o seu plano. Isso dá uma diretriz para onde precisamos efetivamente caminhar. Desde meu primeiro mandato, o Espírito Santo é Nota A em gestão fiscal e tem hoje plena capacidade de investimento”, completou.

O evento desta terça-feira foi uma realização em conjunto do Instituto Clima e Sociedade (iCS), CNSeg- Brasil Confederação de Seguros, Instituto Itaúsa, Prefeitura do Rio de Janeiro, Clima Iniciativa Política (CPI)/CCFLA, Conselho Atlântico, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Consórcio Brasil Verde e Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGVces).