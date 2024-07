Máquinas agrícolas: Contarato destina R$ 4,7 milhões para produtores no ES

O senador Fabiano Contarato entregou, nesta quinta-feira (4), máquinas agrícolas para 15 municípios do Espírito Santo. Um investimento de mais de R$ 4,7 milhões com recursos de emendas federais.

“Temos uma agricultura forte em nosso Estado. Os maquinários vão otimizar o trabalho nos municípios capixabas, contribuindo para a manutenção da zona rural. É nosso compromisso melhorar a vida das pessoas que vivem no campo, fortalecendo as cidades para termos um Espírito Santo cada vez mais desenvolvido”, destacou Contarato.

LEIA TAMBÉM: Leifert rebate Vini Jr: “não retiro absolutamente nada do que falei”

No total, foram entregues 16 equipamentos, sendo 12 retroescavadeiras disponibilizadas nesta quinta (4) e, na sexta (5), serão concedidas mais quatro tratores agrícolas. Os municípios contemplados são: Águia Branca, Ápiacá, Boa Esperança, Brejetuba, Iconha, Linhares, Mimoso do Sul, Montanha, Muniz Freire, Pancas, Pedro Canário, Ponto Belo, São José do Calçado, São Mateus e Vargem Alta.

O superintendente Federal de Agricultura e Pecuária do Ministério da Agricultura (Mapa) no Estado, Guilherme Gomes de Souza, ressaltou que “a entrega do maquinário foi realizada em tempo recorde, uma vez que os recursos liberados já são do exercício de 2024”.

Para o prefeito de Apiacá, Fabrício Thebaldi, “a máquina ajudará na produção da zona rural, contribuindo com o trabalho dos agricultores que são muito importante para o município. Estamos muito felizes com essa entrega”.

A solenidade foi realizada em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da Superintendência Federal da Agricultura e Pecuária no Estado do Espírito Santo (SFA-ES), e a Valence Máquinas e Equipamentos.