Morro do Moreno: governo do ES anuncia licitação para urbanização 

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, no início da manhã desta terça-feira (2), a licitação para elaboração do projeto executivo de infraestrutura do Monumento Natural Morro do Moreno, em Vila Velha.

A obra prevê construções de pórtico, guarita, recepção, estacionamento, playground, restaurante e de dois mirantes. O investimento é de R$ 14 milhões, em parceria com a Prefeitura Municipal.

“Hoje é o dia D de Vila Velha. Começamos aqui logo cedo no Morro do Moreno, autorizando as obras com o sol nascendo. Mais tarde vamos autorizar as obras das galerias do Canal da Costa e da nova orla de Ponta da Fruta até Interlagos. Nosso desejo é fazer a ligação desde a Praia d’Ulé até o Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa. Estamos fazendo uma verdadeira revolução em Vila Velha com grandes investimentos, sempre em parceria com a Prefeitura. Estamos transformando a cidade que é o berço da colonização do nosso Estado do Espírito Santo”, afirmou o governador.

Convênio para o “novo” Morro do Moreno

Além disso, o convênio assinado permitirá que o Município contrate a empresa que vai viabilizar as condições ideais de segurança das atividades no local e de proteção ambiental ao patrimônio. Atualmente, os acessos ao monumento são realizados de duas formas: através de uma estrada de terra, que possibilita o acesso de veículos de tração nas 4 rodas até próximo ao topo, a pé e de bicicleta; ou pelas diversas trilhas entre a vegetação.

Assim, adequação prevê uma edificação localizada no início da rua Xavantes para recepção de turistas e visitantes, destinada a conscientização ambiental e suporte aos usuários. Além disso, estão previstas as instalações de mirantes e guarda-corpos em áreas de contemplação. O decreto municipal nº 6.447, de 19 de maio de 2021, instituiu o Monumento Natural Morro do Moreno e, junto à homologação do Plano de Manejo, estão sendo implementadas medidas e programas que garantam o potencial ambiental e turístico da área.