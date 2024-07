Novo deputado tomará posse na Assembleia do ES; saiba por quê

Em publicação no Diário do Poder Legislativo (DPL) desta sexta-feira (5), a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ales) convocou Julio Cezar Mendel, primeiro suplente da Federação PT/PV/PC do B, para ocupar vaga no cargo de deputado estadual.

O presidente Marcelo Santos dará posse ao novo deputado na segunda (8), às 15 horas, no Plenário Dirceu Cardoso. A cerimônio terá transmissão ao vivo da TV Assembleia, pelo portal da Ales, YouTube e Facebook.

A vaga provisória foi aberta em razão da licença sem vencimentos concedida na quinta-feira (4) ao deputado João Coser (PT).

Filiado ao PT, Julio Cezar Mendel é conhecido como Julio da Fetaes – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Espírito Santo (Fetaes) –, entidade que preside. Nas eleições de 2022, conquistou 11.507 votos.