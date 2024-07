ONG Patinhas Carentes está precisando de ajuda para construir abrigo

Desde 2008, a ONG Patinhas Carentes tem transformado a vida de cães e gatos abandonados. Fundada por um grupo de universitárias dedicadas à causa animal, a ONG iniciou suas atividades ajudando outros grupos de proteção, mas logo percebeu a necessidade de criar um abrigo próprio para acolher animais em situação de risco.

Atualmente, a ONG Patinhas Carentes abriga cerca de 50 cães e 75 gatos, oferecendo cuidados, carinho e a esperança de um lar permanente. No entanto, a organização enfrenta um desafio urgente: o local onde está sediada precisa ser devolvido à proprietária, e os animais necessitam de um novo lar.

A nova sede será no bairro Bento Ferreira, mas o espaço requer reformas essenciais para garantir o bem-estar dos animais. A construção inclui um gatil e um canil com baias de alvenaria, piso elevado e isolamento térmico. Para isso, a ONG precisa arrecadar doações nos próximos 30 dias para concluir as obras e realizar a mudança urgente.

Ajude a construir um futuro melhor para esses pequenos corações. Cada contribuição é um passo a mais para garantir um lar seguro e acolhedor para os amigos de quatro patas.

Como ajudar:

Doe qualquer valor via Pix/CNPJ: 28674658000106

Entre em contato conosco pelo e-mail: patascarentes@gmail.com