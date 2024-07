PcD: proposta garante acesso a tecnologia no Espírito Santo

Tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo projeto de lei que visa garantir que a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no Estado tenham acesso tecnologia assistiva.

A iniciativa é do deputado Sergio Meneguelli (Republicanos). A sugestão foi apresentada por meio do Projeto de Lei (PL) 391/2024.

LEIA TAMBÉM: Romério Badaró vai ser lançado como candidato a prefeito em Brejetuba

“A tecnologia assistiva é crucial para a inclusão, pois permite que indivíduos com diferentes tipos de deficiência possam superar barreiras físicas, sensoriais, cognitivas e de comunicação”, justifica o deputado.

O PL será analisado pelas comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Ciência e Tecnologia e de Finanças, antes de ir à votação em plenário.