PRF apreende quatro veículos adulterados em menos de 44 horas no ES

Em uma série de ações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Espírito Santo, foram apreendidos veículos com sinais de clonagem e adulterações. As operações ocorreram em diversas localidades.

A primeira apreensão aconteceu na tarde desta quarta-feira (3), no km 138 da BR-101, em Linhares. Os agentes abordaram um veículo Fiat Strada Freedom 13CS, de cor branca. Durante a inspeção, constatou-se que a numeração do chassi havia sido alterada, apresentando indícios de regravação. Após investigações, verificou-se que o veículo original havia sido roubado em Contagem/MG.

Na manhã do dia seguinte, em Aracruz, um automóvel Hyundai Creta Platinum foi abordado, revelando-se um clone de um veículo roubado no Rio de Janeiro. O condutor alegou ter adquirido o carro pela internet.

Mais tarde no mesmo dia, na BR-101, km 301, em Viana, em patrulhamento tático, um Fiat Strada Enduran CS13, cor prata, com placas adulteradas, foi interceptado. O motorista admitiu ter realizado as alterações para evitar multas.

Por fim, na manhã desta sexta-feira (5), em uma abordagem no km 152 da BR-101, em Linhares, uma equipe da PRF constatou que um veículo Honda City havia sido adulterado e possuía restrição de furto/roubo.

Todas as ocorrências foram encaminhadas às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.