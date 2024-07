PRF e Sindirochas discutem segurança no transporte de rochas no ES

Na tarde da última quarta-feira (03), o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wemerson Pestana, se reuniu com representantes do Sindirochas, com o objetivo de apresentar as estatísticas de acidentes envolvendo rochas ornamentais nas rodovias federais do Espírito Santo.

O encontro aconteceu no edifício da PRF, localizado no centro de Vitória. Foram apontados, na conversa, os trechos que merecem atenção no transporte de rochas ornamentais, e ainda o importante papel das empresas e das transportadoras de rochas juntos aos condutores de cargas indivisíveis. Todas as medidas, tem por objetivo, a redução dos acidentes de trânsito nas rodovias capixabas.

Entavam presentes o Sindirochas estavam o Presidente do Sindicato, Sr. Ed Martins André, o Diretor Executivo, Sr. Celmo de Freitas e os Conselheiros, Sr. Eutemar Antônio Venturim e Sr. Bismark Merenda Bachiete. Além disso, estiveram presentes os empresários do setor representando suas empresas, Sr. Alex Sandro David e Sr. Dionisio Lyra.

Aliás, participaram da reunião o Superintendente Executivo, Joceir Nunes, o Superintendente Executivo Substituto, Igor Moreira, o Chefe do Setor Operações, Cleverton Silva, e o Chefe do Núcleo de Segurança Viária, Carlos Ravani.

A cooperação entre as entidades não só fortalece o compromisso com a segurança viária, mas também reforça a proteção dos usuários que utilizam as rodovias federais no estado, evitando a ocorrência de sinistros.