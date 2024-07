Seca: Espírito Santo entra em estado de alerta

A falta de chuvas está reduzindo as vazões dos principais rios do Espírito Santo. Por causa disso, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) recomendará o uso racional da água em todo o território capixaba.

“A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) publicará, nesta terça-feira (16), uma resolução de Situação de Atenção à Seca, recomendando o uso racional da água pela população e pelos setores produtivos”, explicou o governador Renato Casagrande (PSB) por meio da sua rede social X, antigo Twitter.

O chefe do Poder Executivo estadual ainda ressaltou que trata-se de “uma ação preventiva” e que a administração pública está “acompanhando atentamente essa situação”.

Também reforça que a situação requer a colaboração de todos.

