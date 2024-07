Senado Federal: recursos reforçam saúde em cidades do Sul do ES

Anchieta, Rio Novo do Sul, Jerônimo Monteiro, Piúma e Mimoso do Sul estão entre as cidades do Sul do Espírito Santo contempladas com recursos destinados para a saúde por meio do Senado Federal.

De acordo com o senador Fabiano Contarato (PT), só neste mês, ele destinou mais de R$ 8 milhões em recursos para 13 cidades capixabas.

A iniciativa visa fortalecer a atenção primária, porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos devem ser destinados para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Espírito Santo.

Além dessas cidades do Sul, Alto do Rio Novo, Aracruz, Boa Esperança, Colatina, Pedro Canário, Ponto Belo e Rio Bananal.