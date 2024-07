Vítimas de trânsito recebem homenagem durante missa no ES

A tradicional “Missa em Memória das Vítimas de Trânsito” será realizada no próximo dia 04 de agosto (domingo). A celebração, que completa 18 anos, ocorrerá a partir das 9 horas, no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha.

A Missa marca o Dia Estadual em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, estabelecido conforme a Lei Estadual nº 9.689/2011, e é, principalmente, uma oportunidade de reforçar a importância de a população refletir sobre a defesa de um trânsito mais seguro.

O Guardião do Convento da Penha, Frei Djalmo Fuck, explica que a Missa tem o intuito de trazer conforto para as famílias das vítimas. “Há 18 anos nos unimos, de forma solidária, à dor das famílias que perderam seus entes queridos, vítimas da fatalidade, mas também da imprudência e do descaso com o trânsito de nossas cidades e rodovias. A dor de quem perdeu alguém fica para sempre em nossa memória e em nossos corações! Infelizmente, vidas abreviadas, histórias interrompidas, sonhos sepultados abruptamente”, afirma.

“Faço o convite a todos para participarem dessa celebração. Perder um ente querido no trânsito é uma dor que atinge muitas famílias, e a missa é uma forma de celebrar o amor eterno que perdura em nossos corações”, destaca o senador Fabiano Contarato, que atuou por mais de 10 anos na Delegacia de Delitos de Trânsito.

A Missa é um ato de fé que vai além da religião. A construção da paz no trânsito deve ser um objetivo comum a todos, pois envolve a segurança e a vida das pessoas.