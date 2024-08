Covid-19: após aumento nos casos, confira a importância da testagem no ES

Os testes para detecção da covid-19 estão disponíveis em todo Estado nos serviços de saúde municipais e são uma ferramenta importante para o acompanhamento semanal do vírus. Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, o Espírito Santo tem registrado um aumento gradual da taxa de positividade nos testes de antígenos (rápidos), entretanto, a procura pela testagem ainda é baixa.

Leia também: Polícia divulga lista dos mais procurados em Marataízes

A taxa de positividade é uma importante variável para compreender a circulação do vírus no território. O aumento de positividade é observado a partir da semana epidemiológica (SE) 30 a 33, referente aos dias 21 de julho a 17 de agosto. Nessas semanas, a positividade passou de 4,04% (SE 30) para 5,34% (SE 33). Antes desse aumento, a positividade era de 2,94%.

A procura pela testagem, tanto por testes de antígenos (rápidos) quanto os de RT-PCR, deve ser estimulado por toda população, uma vez que têm um papel importante no entendimento da dinâmica de transmissão do vírus na população e identificação de grupos com alto risco de infecção. Além disso, pela testagem do RT-PCR, o Estado também promove a vigilância genômica, para detecção das cepas circulantes no território.

Recentemente, a Secretaria da Saúde (Sesa) realizou a compra de 100 mil testes rápidos e recebeu 9 mil por parte do Ministério da Saúde, os quais foram distribuídos às regionais de saúde para envio aos 78 municípios capixabas e também às unidades hospitalares.

Pelo Estado, os testes rápidos são ofertados de segunda a sexta-feira, no Terminal de Laranjeiras, na Serra e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), campus de Itacibá, em Cariacica, próximo ao Terminal de Itacibá.

Mais pontos de testagem para Covid-19 começam a funcionar em setembro

A partir dos dias 2 e 5 de setembro, a Secretaria da Saúde (Sesa) passa a ofertar mais dois pontos de testagem para a detecção da Covid-19. Na próxima segunda-feira (2), será aberto o ponto de testagem no Supermercado Casagrande, localizado em Itacibá, no município de Cariacica, com funcionamento das 8h às 17h. Já na próxima quinta-feira (5), será aberto o ponto de testagem no Supermercado Calvi, em Campo Grande, Cariacica, com funcionamento de quinta a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço:

Testes para detecção da covid-19

Terminal de Laranjeiras, na Serra

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 16h30

IFES – campus de Itacibá, em Cariacica

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 17h, com coleta até as 16h30

Supermercado Casagrande, Itacibá, em Cariacica

A partir do dia 2 de setembro, de segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 17h

Supermercado Calvi, em Campo Grande, Cariacica

A partir do dia 5 de setembro, de quinta as sexta-feira

Horário: 8h às 17h