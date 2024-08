Inscrições abertas para corrida, caminhada e mountain bike no ES

Pelo 3° ano consecutivo, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realiza seu evento esportivo beneficente, em Aracruz, no Espírito Santo. A Corrida, Caminhada e Mountain Bike Suzano Faz Bem acontece em 8 de setembro, na Praça da Paz, com largada às 6h30.

Com o objetivo de promover a atividade física e arrecadar doações para o Recanto do Ancião José Segatto, tradicional instituição sem fins lucrativos de Aracruz, as inscrições são em um modelo solidário, onde os atletas doam um kit alimentação (2kg de arroz, 2 kg de feijão, 2 pacotes de pó de café, 1 kg de macarrão e 1lt de óleo) em troca da participação.

O evento tem vagas limitadas, é aberto ao público geral e os interessados devem se inscrever, clicando aqui, até o dia 1° de setembro.

Cada participante pode optar por uma das três modalidades: corrida (5,2 km), caminhada (1,4 km) ou mountain bike (29,5 km), em um percurso seleto pelo município capixaba. O evento é familiar e os pais podem aproveitar as provas junto dos filhos.

De acordo com Marcelo de Mello, gerente executivo de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano, o evento, além de promover a prática de exercícios físicos e oferecer lazer e bem-estar aos colaboradores, colaboradoras, familiares e toda a comunidade em geral, tem um outro significativo ponto a ser observado, que é o de beneficiar idosos necessitados da região. “Nós nos preocupamos com a saúde corporativa e estamos sempre conscientizando e oferecendo ações, espaço ou benefícios ao nosso time em geral. Mas especificamente a corrida Suzano Faz Bem serve para melhorar a qualidade de vida de outras pessoas por meio de donativos arrecadados. Esperamos que as vagas sejam preenchidas em sua totalidade porque isso significa mais kits de alimentação ao Recanto do Ancião”, declarou.

A corrida leva o nome de um programa interno da Suzano, o “Faz Bem”, que atua em cinco pilares da saúde: preventiva, mental, social, física e ergonômica. Por meio do programa são desenvolvidas diversas iniciativas voltadas à saúde, segurança e bem-estar dos(as) colaboradores(as) da empresa, entre elas: programa de terapia on-line e acolhimento ao(à) colaborador(a) e seus familiares, corridas e caminhadas, pausas com ginástica laboral durante a jornada de trabalho, espaços de convivência para interatividade e um programa de bem-estar completo com desconto em diversas academias e aplicativos on-line.

Informações gerais

Data: 8 de setembro de 2024

Horário: 6h30 (largada) / 6h (concentração)

Local: Praça da Paz, em Aracruz, no Espírito Santo

Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/SUZANO%20FAZ%20BEM%20-36771

Modalidades: Mountain Bike (29,5 km) / Corrida (5,23km) / Caminhada (1,4 km)

Classificação: Mountain Bike (16 anos) / Corrida (15 anos) / Caminhada (livre)

Entrega de Kits

O kit de participação será composto por uma camisa alusiva ao evento, uma ecobag e uma viseira. O kit atleta será retirado mediante a entrega da doação e a entrega de kits será realizada em dia a ser definido e divulgado.

Premiação

Mountain Bike

Troféus do 1º ao 3º colocados(as), masculino e feminino, e medalha de participação para todos que completarem a prova.



Corrida

Troféus do 1º ao 3º colocados(as), masculino e feminino, e medalha de participação para todos que completarem a prova.



Caminhada

Medalha de participação para todos que realizarem o percurso.