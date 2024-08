Inscrições para processo seletivo de estágio ainda estão abertas no ES

As inscrições para o processo seletivo unificado de estágio do Ministério Público Federal (MPF) se encerram no domingo (18). No Espírito Santo, podem participar os estudantes de nível superior dos cursos de Direito, Administração, Comunicação Social (Jornalismo), Tecnologia da Informação, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. A seleção também está aberta para quem cursa pós-graduação em Direito.

Leia também: Olimpíada de Matemática: mais de 16 mil alunos do ES vão para 2ª fase

Para participar do certame, é necessário estar matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas ao MPF/ES (veja a lista completa no edital). Estudantes que estejam cursando o último semestre da graduação não poderão ser admitidos no estágio.

As inscrições serão feitas em duas etapas. Primeiramente, é preciso se cadastrar neste link. Em seguida, o candidato deve enviar por e-mail a documentação listrada no edital.

Das vagas que surgirem durante a validade do processo seletivo de estágio, 10% serão reservadas aos estudantes com deficiência, 30% para pessoas que se declararem participantes do sistema de cotas para negros e 10% para pessoas que se declararem participantes do sistema de cotas para minorias étnico-raciais e pessoas transgênero, nos termos e condições estabelecidos no edital. O candidato deverá assinar a declaração específica de opção para participar da seleção pelo sistema de cotas e enviá-la com os demais documentos no momento da inscrição.

A inscrição só será efetivada após o envio da documentação. A lista com os candidatos aptos a fazer a prova será publicada na página de estágio do MPF/ES.

Prova online e presencial

Para os estudantes de Direito, Administração, Comunicação Social (Jornalismo), Tecnologia da Informação, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, a prova de estágio será online e aplicada no dia 1º de setembro.

O candidato vai receber o link da plataforma de prova com até 72 horas de antecedência e deve acessá-lo no horário a ser informado.

Já os candidatos da área do Direito, tanto da graduação quanto da pós-graduação, aprovados na prova online, deverão ainda fazer uma prova discursiva presencial, que será aplicada no dia 23 de setembro em local e horário a serem definidos.

Contratação, bolsa de estágio e benefícios

A jornada semanal será de 20 horas. O valor da bolsa é de R$ 1.027,82 para estudantes de graduação e de R$ 2.055,65 para aqueles matriculados em cursos de pós-graduação.

Os selecionados também receberão um auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial e um seguro contra acidentes pessoais. O programa permite a possibilidade de realização das atividades no formato híbrido, combinando trabalho presencial e remoto.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de publicação do resultado.