Moto roubada é recuperada logo após o crime no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou um veículo na noite de quinta-feira (1º), logo após receber a notificação de um roubo, ocorrido no bairro Barcelona, na Serra.

Durante o patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal, nas proximidades do km 264, da BR-101, os agentes foram informados sobre o furto de uma motocicleta Yamaha/Fazer YS250, de cor vermelha. Os suspeitos foram em direção ao bairro Barcelona.

Após uma intensa busca da PRF, em colaboração com as equipes do 6º BPM, a motocicleta foi localizada na área indicada. A ocorrência foi devidamente encaminhada à 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na Serra.