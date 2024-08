PRF recupera motocicleta furtada há quase três anos no Espírito Santo

Nesta quinta-feira (29), por volta das 11h30, no km 252 da BR-101, na Serra, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram uma motocicleta com restrição de furto durante uma operação do Programa de Nivelamento Simplificado de Enfrentamento às Fraudes Veiculares (PRONISI-EFV), conduzido pela própria instituição. A recuperação ocorreu enquanto os policiais realizavam patrulhamento tático e avistaram o veículo.

Segundo a PRF, após consulta nos sistemas, foi confirmado que a motocicleta tinha restrição de furto registrada em 9 de novembro de 2021, conforme boletim de ocorrência emitido em Aracruz, Espírito Santo. No momento da abordagem, o veículo era conduzido por um homem, acompanhado de um passageiro.

Durante a entrevista, o passageiro relatou que havia comprado a motocicleta há pouco mais de duas semanas, por R$ 3.000,00. Sendo parte do pagamento parcelado e R$ 2.000,00 em uma moto dada como entrada. O condutor, por sua vez, afirmou que a moto pertencia ao passageiro.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados, junto com a motocicleta, ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Serra para as devidas providências.