TCE-ES prestigia 190 anos da Assembleia Legislativa

Na tarde desta segunda-feira, 12, todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) marcaram presença na sessão solene em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Realizada no plenário Dirceu Cardoso, a sessão contou com a participação de Domingos Taufner, Luiz Carlos Ciciliotti, Carlos Ranna, Sergio Aboudib, Rodrigo Chamoun, Rodrigo Coelho e Davi Diniz.

Leia também: Unidade móvel da EDP continua as atividades por Vitória

Logo após a sessão, o presidente do TCE-ES, Domingos Taufner, enfatizou a importância histórica do evento.

“Foi uma honra compor a mesa da sessão solene comemorativa dos 190 anos da Assembleia Legislativa. Nela, estiveram presentes várias pessoas que exerceram o mandato de deputado estadual de diferentes matizes ideológicas e dos quatro cantos do Estado”, destacou.

Em seguida, o conselheiro Taufner refletiu sobre a contribuição dos parlamentares ao longo dos anos.

“Estas pessoas, com seus erros e acertos, fazem parte de nossa história e colaboraram com a construção de um Estado que na atualidade desponta no cenário nacional pela sua organização, respeito à responsabilidade fiscal – o que tem como consequência investimentos em infraestrutura na área social”, acrescentou.

Ainda no evento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, sublinhou o papel central da instituição na construção da democracia capixaba.

“Tenho certeza que alcançaremos mais e melhores resultados, contribuiremos para o desenvolvimento econômico, sempre observando o lado social. A Assembleia Legislativa é um pilar fundamental na construção da democracia. Desde a sua criação, ela tem desempenhado papel fundamental na vida da sociedade capixaba”, declarou.

Além disso, Marcelo Santos reafirmou o compromisso dos parlamentares com a população.

“Cada um dos 30 parlamentares representa uma parcela da sociedade, um espectro das múltiplas ideologias. Estamos aqui para servir o povo capixaba, legislar e fiscalizar em favor da população”, completou.

Pouco depois, o governador Renato Casagrande compartilhou lembranças do período em que foi deputado estadual, entre 1991 e 1994.

“Quando vim de Viçosa para Castelo, eu não conhecia muito o Estado. Foi como deputado estadual que passei a viajar todo o Estado, conhecendo e conversando com as pessoas de todos os cantos”, recordou.

Para finalizar a solenidade, os ex-deputados presentes, entre eles os conselheiros Rodrigo Chamoun e Rodrigo Coelho, foram homenageados com uma medalha comemorativa. Rodrigo Coelho expressou sua gratidão pela honraria, ressaltando o orgulho de ter representado a população e de agora atuar como conselheiro no TCE-ES.

Por fim, o evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Samuel Meira Brasil Junior, o procurador-geral do Estado, Francisco Berdeal, e o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Paulo Baraona, além de prefeitos, secretários de Estado, ex-prefeitos e ex-deputados.