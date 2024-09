Doe sangue: estoque de hemocentro no ES se encontra em estado crítico

Os estoques de sangue do Hemocentro Regional de Colatina chegaram a um nível crítico e a unidade faz um apelo para que a população compareça à unidade e realize a doação de sangue.

Os hospitais regionais estão abastecidos, porém o Hemocentro, que faz parte de uma hemorrede, vem enfrentando uma queda nas doações e precisa de sua doação para ajudar a manter e abastecer esses locais e garantir que todos tenham acesso ao atendimento necessário caso haja alguma intercorrência.

Pacientes internados, pessoas em situação grave após acidentes de trânsito e muitos outros que necessitam de transfusões para sobreviver dependem diretamente dessas doações.

O chefe do Hemocentro Regional de Colatina, José Carlos Tosato Júnior, ressalta a relevância da doação de sangue.

“Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Imagine o impacto que uma simples ação pode ter, doar sangue é um ato de amor ao próximo e essencial para manter os hospitais regionais abastecidos”, disse o coordenador do hemocentro.

Ainda segundo Tosato, nos últimos meses, o hemocentro tem registrado uma queda significativa no número de doações.

Pessoas entre 16 e 69 anos podem se candidatar como voluntários. Para os mais velhos, há uma ressalva: só pode doar quem tiver feito a primeira doação até os 60 anos. Já os menores de 18 anos precisam de autorização de um responsável legal.

A direção do Hemocentro Regional de Colatina convida toda a população a comparecer ao Hemocentro Regional e realizar uma doação de sangue.

