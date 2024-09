Marataízes: programa busca melhorar recepção turística

A Secretaria do Turismo (Setur) está realizando uma série de cursos de qualificação em diversas cidades do Espírito Santo, com o objetivo de aprimorar a formação dos profissionais do setor turístico. A iniciativa faz parte do Programa de Qualificação para o Turismo, que busca melhorar a qualidade dos serviços prestados e fortalecer o turismo local.

Ao todo, os cursos são oferecidos em seis municípios: Marataízes, Domingos Martins, Guarapari, Vila Velha, Jaguaré e Cachoeiro de Itapemirim. Entre as áreas contempladas estão hospitalidade, gastronomia, segmentação turística, marketing digital e condução de visitantes em atrativos turísticos. As capacitações são voltadas a quem já atua no setor e a novos profissionais, com uma carga horária que varia entre 15 e 40 horas.

“O turismo é um dos pilares econômicos do Espírito Santo, e a capacitação dos nossos profissionais é fundamental para elevar o nível dos serviços ofertados aos turistas. Nosso objetivo é oferecer uma experiência cada vez mais qualificada e atrativa para quem visita o Estado”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

Os cursos de Cozinha Italiana e Marketing Turístico, que aconteceram em Guarapari e Jaguaré, respectivamente, entre os dias 02 e 05 de setembro, já foram concluídos.

Serviço:



Confira os cursos disponíveis do Programa de Qualificação para o Turismo:

Marataízes

Curso : Bem Receber o Turista

: Bem Receber o Turista Carga horária : 20 horas

: 20 horas Vagas : 25

: 25 Data : 16 a 20 de setembro, das 18h às 22h

: 16 a 20 de setembro, das 18h às 22h Local : Auditório da Prefeitura Municipal – Av. Rubens Rangel, 411, Cidade Nova

: Auditório da Prefeitura Municipal – Av. Rubens Rangel, 411, Cidade Nova Informações: Secretaria Municipal de Turismo – (28) 99291-9303

Guarapari

Curso : Cozinha Capixaba

: Cozinha Capixaba Carga horária : 20 horas

: 20 horas Vagas : 16

: 16 Data : 16 a 19 de setembro, das 8h30 às 13h30

: 16 a 19 de setembro, das 8h30 às 13h30 Local : Acquamania – Rua das Acácias, s/n, Comunidade Urbana de Lagoa Dourada

: Acquamania – Rua das Acácias, s/n, Comunidade Urbana de Lagoa Dourada Informações: Acquamania – (27) 3221-6666 | Secretaria Municipal de Turismo – (27) 3361-8226

Domingos Martins

Curso : Segmentação Turística

: Segmentação Turística Carga horária : 15 horas

: 15 horas Vagas : 20

: 20 Data : 23 e 24 de setembro, das 9h às 18h

: 23 e 24 de setembro, das 9h às 18h Local : Casa do Turista – Rodovia BR 262, Km 88, s/n, Pedra Azul

: Casa do Turista – Rodovia BR 262, Km 88, s/n, Pedra Azul Informações: (28) 98112-0200

Vila Velha

Curso : Ferramentas de Marketing Digital para o Turismo

: Ferramentas de Marketing Digital para o Turismo Carga horária : 24 horas

: 24 horas Vagas : 20

: 20 Data : 23 a 27 de setembro, das 8h às 13h

: 23 a 27 de setembro, das 8h às 13h Local : Universidade Aberta do Brasil – Polo UAB – Rua Antônio Ataíde, 246, Bairro Prainha

: Universidade Aberta do Brasil – Polo UAB – Rua Antônio Ataíde, 246, Bairro Prainha Informações: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – (27) 3149-7952

Cachoeiro de Itapemirim

Curso :Condutor em Atrativos Turísticos

:Condutor em Atrativos Turísticos Carga horária : 40 horas

: 40 horas Vagas : 20

: 20 Data : 23 a 27 de setembro, das 8h às 17h

: 23 a 27 de setembro, das 8h às 17h Local : Palácio Bernardino Monteiro, Centro

: Palácio Bernardino Monteiro, Centro Informações: Secretaria Municipal de Turismo – (28) 99975-2860 | (28) 98802-1139

Jaguaré (Concluído)

Curso : Marketing Turístico

: Marketing Turístico Carga horária : 40 horas

: 40 horas Vagas : 20

: 20 Data : 02 a 04 de setembro, das 9h às 18h

: 02 a 04 de setembro, das 9h às 18h Local: Universidade Aberta do Brasil – Polo UAB – Rua Antônio Ataíde, 246, Bairro Prainha

Guarapari (Concluído)

Curso : Cozinha Italiana

: Cozinha Italiana Carga horária : 20 horas

: 20 horas Vagas : 16

: 16 Data : 02 a 05 de setembro, das 8h30 às 13h30

: 02 a 05 de setembro, das 8h30 às 13h30 Local: Universidade Aberta do Brasil – Polo UAB – Rua Antônio Ataíde, 246, Bairro Prainha.