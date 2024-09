Novas estações de bombeamento podem acabar com alagamentos no ES

O Governo do Estado segue investindo no maior programa de macrodrenagem do município de Vila Velha. Nessa sexta-feira (30), o governador Renato Casagrande inaugurou a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Laranja, a quinta em funcionamento na cidade.

Também foram assinadas as ordens de início para construção da Pontal das Garças e EBAP Gaivotas. O investimento total é de R$ 79,9 milhões.

“É motivo de alegria a inauguração de mais essa estação de bombeamento. Ao todo, teremos nove EBAPs somente em Vila Velha. A EBAP Laranja conta com 12 quilômetros de galerias fechadas e sete quilômetros de canais impermeabilizados. O investimento em macrodrenagem vai chegar a um bilhão de reais, ajudando a cidade a resolver esse problema crônico dos alagamentos. É o maior investimento da história do Estado em macrodrenagem e em obras de adaptação às mudanças climáticas”, afirmou o governador Casagrande.

A EBAP Laranja foi construída considerando a capacidade de bombeamento de 72 milhões de litros/hora, através de oito bombas, podendo ter essa capacidade ampliada para 81 milhões litros/hora, auxiliando na drenagem das águas provenientes do Córrego Campo Grande e Rio Marinho, bem como as águas da bacia do Guaranhuns, bombeando para o Rio Jucu.

Com investimento de R$ 34,5 milhões, a obra beneficia os bairros da região da Grande Cobilândia, Jardim de Alah, Pontal das Garças, Nova Cobilândia, Sotelândia e Nova América. A EBAP foi totalmente automatizada, podendo, inclusive, ser operada remotamente, proporcionando maior segurança à sua operação, já que não é necessária a presença de um operador ao local para ligar as bombas.

“A macrodrenagem é um dos programas mais importantes do Governo. Precisamos fazer a nossa parte e dar um passo adiante para proporcionar muito mais qualidade de vida aos moradores de Vila Velha. Executando obras de prevenção para que estejamos preparados para as mudanças climáticas que estamos vivendo”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Mais investimentos



Foi autorizado o início das obras de construção das EBAPs Pontal das Garças e Gaivotas, com investimento de R$ 45,4 milhões. A EBAP Pontal das Garças terá capacidade de bombeamento de 18 milhões de litros/hora, através de 2 bombas e auxiliará na drenagem das águas que chegam no Canal do Dique, bombeando para o Rio Jucu, beneficiando diretamente o bairro Pontal das Garças, além de trabalhar em conjunto com a EBAP Guaranhuns beneficiando todos os bairros que contribuem para a bacia do Canal Guaranhuns. A EBAP será construída na margem direita do Canal do Dique, em frente à Avenida Gaivotas, bairro Pontal das Garças.

Já a EBAP Gaivotas terá capacidade de bombeamento de 9 milhões litros/hora, através de 1 bomba e auxiliará na drenagem das águas que chegam no Canal da Costa, bombeando para o Canal Guaranhuns, cujo volume hídrico, por sua vez, será direcionado para a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais – EBAP Laranja. A EBAP será construída na margem do Canal da Costa, próximo à Clínica Médica de Coqueiral de Itaparica, na Avenida Délio Silva Britto. A obra beneficiará os bairros Santa Mônica, Cocal e Coqueiral de Itaparica.