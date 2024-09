PC prende suspeito de tentativa de feminicídio em flagrante no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), prendeu em flagrante um homem de 26 anos, suspeito de uma tentativa de feminicídio ocorrida na madrugada dessa terça-feira (3), no bairro Nova Bethânia, em Viana. A vítima, de 27 anos, é ex-companheira do indivíduo.

Os policiais iniciaram as diligências logo após serem informados sobre o crime. Por meio de uma denúncia anônima, as equipes descobriram que o suspeito havia deixado o município de Viana e estava tentando fugir para outro Estado, sendo visto transitando pela Rodoviária de Vitória.

Com base nas informações recebidas, os policiais se dirigiram ao local, onde localizaram e prenderam o suspeito próximo ao guichê de compra de passagens, no momento em que tentava fugir.

O indivíduo foi conduzido à sede da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio). Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

