Piloto capixaba Hugo Cibien sobe ao pódio na Copa Truck; confira

O piloto capixaba Hugo Cibien subiu ao pódio na sexta etapa da Copa Truck no último domingo (1°), no circuito de Cascavel (PR). Apesar dos problemas enfrentados com o caminhão que pilotava, o capixaba conquistou o terceiro lugar na competição.

Além de disputar pela Vannucci Racing, Hugo Cibien também corre pela Stock Series, principal categoria de acesso à Stock Car, com patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).

Na Copa Truck, o piloto deu poucas voltas nos três treinos livres porque o Volvo número 92 da Vannucci Racing apresentou excesso de emissões. Para resolver o problema, a equipe teve que tirar potência do caminhão, o que fez o piloto capixaba ficar em 9° na classificação da categoria Super Truck Elite.

Na primeira corrida do domingo (1º), Cibien logo pulou para a 8ª posição, ficando atrás de Rodrigo Taborda, e foi comboiando o companheiro de equipe na escalada do pelotão, até cruzar a linha de chegada em 4º lugar.

Com o grid invertido em relação aos oito primeiros da corrida 1, Cibien largou em 5º e logo assumiu a 4ª e depois a 3ª posição. Depois de mais uma ultrapassagem, chegou a ganhar a 2ª colocação, mas na disputa levou um toque que danificou a lateral do Volvo. Caiu para 4º e voltou a ganhar a posição de pódio, muito comemorada.

“Para alguém que nunca tinha sentado num caminhão, que tem uma dinâmica de pilotagem totalmente diferente de tudo que eu já tinha andado, conquistar um pódio logo no segundo fim de semana de trabalho é muito legal, ainda mais porque quase não andei nos treinos livres em função do problema de emissões. A Vanucci Racing fez um grande trabalho, me deu um caminhão competitivo e na primeira corrida eu cheguei onde dava para chegar. Como o Rodrigo, meu companheiro de equipe está disputando o título e eu entrei no meio da temporada, era claro que eu faria de tudo para ajudá-lo, então fiquei atrás dele e fiz as ultrapassagens que ele fez. Ele foi o 3º e eu o 4º. Na segunda corrida dava até para disputar a vitória, mas quando eu ganhei e 2ª posição, levei um toque e caí para 4º, não dava mais tempo para muita coisa, então o 3º lugar e o pódio tiveram um sabor muito especial”, diz Cibien, que chegou à Copa Truck a convite de Leandro Totti, com quem tinha andado na Endurance, para representar a equipe do Grupo Vannucci, líder na distribuição de peças automotivas para caminhões, ônibus e carretas no país.