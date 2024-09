Três pessoas em dois flagrantes são detidos dentro de seis horas no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, neste sábado (31), dois flagrantes em menos de seis horas, que resultaram na detenção de três pessoas.

Segundo a PRF, no final da tarde, os agentes prenderam um homem de 46 anos por porte ilegal de arma de fogo durante um patrulhamento nas proximidades do evento de aniversário do Mosteiro Budista, em Ibiraçu, no Espírito Santo. Ao atender um veículo acidentado, constataram que o condutor portava uma pistola Taurus G2C 9mm, carregada com um carregador contendo 12 munições. No interior do veículo, foram encontradas mais 12 munições, uma mira holográfica e duas cartelas de “rebite”, substância comumente usada para inibir o sono.

Mais tarde, no km 265 da BR-101, em Carapina Velha, Serra, uma equipe da PRF abordou um veículo Ford/Ka que transportava dois jovens, um de 18 e outro de 17 anos, ambos sem documentos de identificação, mas que forneceram seus dados pessoais. O condutor declarou estar realizando um serviço de transporte por aplicativo.

Segundo informações da PRF, durante a abordagem, os agentes solicitaram que os passageiros desembarcassem para facilitar a identificação. Um dos policiais notou uma sacola plástica verde no tapete, atrás do banco do motorista, onde estava sentado um dos passageiros. Ao verificar o conteúdo da sacola, foram encontrados dezenas de pinos contendo substância análoga a entorpecente.

Os passageiros foram então revistados. No bolso da bermuda do primeiro passageiro, foram encontrados um pino de crack e uma bucha de maconha, enquanto o segundo passageiro tinha um pino de crack no bolso. Com essas evidências, os agentes deram voz de prisão aos dois.

As ocorrências foram encaminhadas às Delegacias de Polícia Judiciária (DPJ) locais para as devidas providências.