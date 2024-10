Operação apreende 12 veículos em cidade do Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nos dias 14 e 15 de outubro de 2024, a “Operação Duas Rodas” no município de João Neiva, com foco na fiscalização de motociclistas e veículos de transporte de produtos perigosos. Durante a operação, foram montados 12 comandos específicos para motocicletas e 6 voltados à fiscalização de transportes de carga perigosa.

Ao todo, 116 veículos foram fiscalizados, dos quais 87 eram motocicletas. Além disso, foram realizados 116 testes de etilômetro e 121 pessoas abordadas. A ação resultou na emissão de 186 autos de infração, com o recolhimento de 12 veículos. No que se refere ao transporte de produtos perigosos, foram registrados 48 autos de infração relacionados a irregularidades.

A “Operação Duas Rodas” teve como objetivo principal reforçar a segurança nas rodovias, focando na fiscalização de motociclistas, uma categoria vulnerável a acidentes. A ação também visou combater atividades criminosas, como o transporte ilegal de mercadorias e o uso de veículos irregulares ou adulterados.

