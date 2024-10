Operação conjunta no ES tem apreensão de cigarros e mais de R$ 5 milhões

Na manhã desta quarta-feira (16), em ação conjunta entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal, foi deflagrada a Operação Ressaca, com foco no combate ao contrabando e comércio ilegal de cigarros, associação criminosa e lavagem de dinheiro, nos municípios de Vila Velha, cariacica e Ecoporanga, no Espírito Santo.

Segundo a PF, ao todo, 90 policiais federais, 10 policiais rodoviários federais e 12 auditores fiscais e analistas tributários participam da operação, realizada, simultaneamente nos Estados do Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo, para o cumprimento de quatro mandados de prisão e de 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Vitória.

“O objetivo das medidas judiciais é responsabilizar criminalmente e desarticular os integrantes de uma rede de distribuição nacional ilícita de cigarros contrabandeados ou falsificados, com atuação em vários Estados da Federação”.

Além do Espírito Santo, a operação foi realizada nos municípios de Belo Horizonte, Lagoa Santa, Cássia e Coronel Fabriciano, e no município paulista de Getulina.

Mais apreensões

As investigações policiais indicam que o grupo investigado teria conexão com a montagem e o funcionamento da fábrica clandestina de cigarros descoberta pela Polícia Federal, em agosto de 2023, na Serra, ocasião em que foram apreendidos maquinário de linha de produção de cigarros, insumos variados, como tabaco, filtro, cola, caixa, rótulo, plásticos para embalagem, além de mais de quatro mil caixas de cigarros já embalados para venda e veículos utilizados no transporte das mercadorias.

Na operação, até o momento, foram realizadas 4 prisões preventivas e 2 prisões em flagrante, além de 21 buscas que redundaram em apreensão de mais de R$ 5 milhões em espécie, entre reais, dólares e euros, mais de 65 caixas de cigarros de fabricação paraguaia das marcas GIFT, SAN MARINO e EIGHT, de importação proibida por lei, avaliados em mais de R$ 200 mil, 5 armas de fogo, 4 veículos de luxo avaliados em mais de R$ 500 mil, além de muitos cheques caução emitidos por compradores de cigarros.