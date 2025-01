Chuvas causam alagamentos em ruas do bairro Monte Cristo em Cachoeiro

Mais um bairro de Cachoeiro foi tomado pelas águas devido as chuvas intensas que caem sobre a cidade na tarde e noite desta quinta-feira (9). Imagens enviadas através das redes sociais mostram diversos pontos de alagamentos no bairro Monte Cristo.

De acordo com moradores, o trânsito no local segue funcionando de forma bastante lenta.

Além do bairro Monte Cristo, moradores do bairro Aeroporto, também em Cachoeiro, registraram várias ruas alagadas após as chuvas intensas.