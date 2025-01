Cidade do ES tem mais de 2,5 mil matriculados em atividades esportivas

Mais de 2,5 mil moradores da Serra finalizaram o mês de dezembro realizando atividades físicas gratuitas com orientação profissional em equipamentos esportivos do município. Os dados do levantamento levam em conta os serviços ofertados a população nos quatro principais espaços esportivos da cidade.

Leia também: Desafio das Estrelas de Beach Soccer acontece neste domingo (12) no ES

No total, 2.612 pessoas estavam matriculadas em atividades na Arena Jacaraípe; na Estação Esportes, em Vila Nova de Colares; na Estação Cidadania e Cultura, em Novo Porto Canoa; e no Parque Caminhos do Mar, em Cidade Continental. As aulas de futsal e vôlei, com 720 e 372 matriculas, respectivamente, são as que contam com mais público, somando os números das quatro unidades.

Disponíveis durante os dias úteis da semana e em todos os horários, as atividades atendem desde o público infantil, a partir de oito anos, até idosos com mais de 80 anos, como explica Claudemir dos Santos Silva, presidente do Clube Capixaba, instituição responsável pela administração das arenas.

“Nos quatro equipamentos, nós oferecemos escolinhas de esportes para crianças e adolescentes, como futsal, vôlei, basquete, handebol e atletismo. Além disso, também temos programas voltados para a saúde e movimento dos idosos, que contempla até alunos com mais de 80 anos”.

Além de atividades esportivas, o núcleo de Novo Porto Canoa oferece ainda oficinas culturais de balé, dança, teatro e música, com aulas de violão, bateria e teoria musical.