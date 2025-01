Confusão: homem é preso durante velório do filho no ES

Um idoso de 82 anos foi preso durante o velório do filho no dia 19 de janeiro, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. O homem tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro desde 2008.

Walter José Borges é pai do médico que sofreu um infarto enquanto prestava atendimento às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, no dia 20 de maio de 2024.

Leia também: Homem é brutalmente agredido e tem pertences roubados no Sul do ES

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que Walter estaria acompanhando o velório de seu filho. No local, os militares confirmaram que se tratava de um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro, 17 anos após o início da investigação criminal.

Walter José Borges foi conduzido para a 3ª Delegacia Regional da Serra.