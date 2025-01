Inscrições para o Nossa Bolsa são prorrogadas

Os interessados que ainda não se inscreveram para disputar entre as 1 mil vagas do Nossa Bolsa 2025 podem respirar aliviados. Isso porque, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), prorrogou o prazo de inscrição do Programa que terminaria nesta sexta-feira (17). No entanto, agora, o novo prazo segue até as 23h59 da próxima terça-feira (21).

O edital 18/2024 oferece 40 opções de cursos distribuídos em 29 instituições de Ensino Superior particulares localizadas em 14 municípios do Espírito Santo.

A seleção das bolsas é feita pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2020 a 2024. O candidato pode escolher qual ano do Enem usar na seletiva. Além disso, o interessado também deve ter renda familiar per capta de até 01 salário mínimo e meio.

Entre as opções de cursos estão: Medicina, Medicina Veterinária, Direito, Odontologia, Farmácia, Nutrição, Educação Física, Pedagogia, Administração, Fisioterapia, Ciências Contábeis, diversas Engenharias, História, Arquitetura e Urbanismo, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, entre outras. Clique aqui e acesse o edital prorrogado com todas as opções de cursos, turnos e faculdades.

Vidas que mudam com o Nossa Bolsa

Mayra Karolina Oliveira de Souza de 29 anos concluiu o curso de Ciências Biológicas – Bacharel pelo Nossa Bolsa em 2024. Ela mora no bairro Aparecida, em Cariacica, e conta que se inscreveu no programa porque era um sonho fazer o curso superior, mas não tinha condições de custear a faculdade particular.

“Eu tentei por oito anos ingressar no Ensino Superior por várias outras formas. Mas todas as vezes que eu conseguia uma bolsa, ela não era de 100% e, devido a minha condição financeira, eu não tinha como custear nem parte da bolsa. Até o dia que eu consegui a bolsa integral pelo Nossa Bolsa”, contou Mayra Oliveira.

A bióloga também disse que o programa foi extremamente importante para suas conquistas como universitária. “Pude vivenciar experiências que não imaginei um dia poder viver. Participei três vezes de eventos de inovação do Estado como expositora, tendo meu projeto entre os escolhidos para representar a faculdade”, frisou Oliveira.

Veja todos os requisitos para concorrer as bolsas:

De acordo com o edital, além da nota do Enem e a renda familiar, o candidato também ter um dos requisitos abaixo:

Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo;

Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

Seleção pela nota do Enem:

O interessado pode escolher qual nota do Enem, entre 2020 a 2024, quer usar na seletiva. E, de acordo com o edital, a seleção será feita pela média global de 450 pontos nas provas objetivas e na redação. O estudante também deve ter tido nota mínima de 400 pontos na redação.

Como é feita a inscrição:

O prazo de inscrição vai terminar às 23h59 da terça-feira (21), entretanto, deve ser feita pelo site www.fapes.es.gov.br/nossabolsa. O candidato vai preencher seus dados pessoais e escolher qual curso, turno e instituição de ensino deseja concorrer a bolsa.

Serviço:

Prorrogação do prazo de inscrição do Programa Nossa Bolsa 2025

Edital Fapes 18/2024 – Nossa Bolsa 2025 PRORROGADO: clique aqui e acesse o edital

clique aqui e acesse o edital Inscrições até as 23h59 do dia 21/01, por meio do site: fapes.es.gov.br/nossabolsa

fapes.es.gov.br/nossabolsa Dúvidas? E-mail: [email protected] ou no WhatsApp (27) 99824-6168 (atendimento em dias úteis no período das 09h às 18 horas)