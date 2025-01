Jiu-jitsu: Espírito Santo recebe kits de doações dos Emirados Árabes

Em celebração aos 50 anos de relação entre Brasil e Emirados Árabes Unidos no jiu-jitsu, o Consulado do país fez a doação de kits de cestas básicas, tatames e quimonos para todo o Brasil, inclusive o Espírito Santo, por meio da Federação de Jiu-Jitsu do Espírito Santo (FEJJES). A entrega dos materiais será realizada às 9h deste domingo (26) e o evento será aberto ao público, na Arena Tartarugão, em Vila Velha.

Durante o evento, acontecerá um aulão especial de jiu-jitsu com os alunos dos 20 projetos sociais que serão beneficiados com os materiais no Espírito Santo, como o “Além dos Tatames: Formando Campeões para a Vida”, patrocinado pela Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC). A presidente da FEJJES, Ariane Guarnier, ressaltou que já foram recebidas cerca de sete toneladas de alimentos não-perecíveis e os recursos devem chegar aos alunos com o objetivo de incentivar o esporte no Estado.

“Essas doações serão de um impacto muito positivo para os projetos sociais. É inspirador ver como a dedicação dos professores transformam vidas e cria oportunidades. Estou confiante de que, juntos, faremos deste evento um marco para o nosso estado. Vamos juntos construir algo memorável, com uma nova marca, uma nova gestão, um novo horizonte e uma nova missão: Essa é a nossa FEJJES”, destacou Ariane Guarnier, campeã mundial faixa preta (2017) e bicampeã brasileira (2019 e 2023) e que também trabalhou com a implementação de jiu-jitsu dentro das escolas nos Emirados Árabes Unidos entre 2017 e 2018.

O projeto “Além dos Tatames” atende atualmente 60 crianças na academia localizada na Praia da Costa, em Vila Velha. A iniciativa utiliza o jiu-jitsu como ferramenta de inclusão social, e desenvolvimento pessoal, além de trabalhar a inteligência emocional e identificar novos talentos.

Parceria entre Brasil e Emirados Árabes no jiu-jitsu

O jiu-jitsu brasileiro se consolidou como um esporte de grande influência nos Emirados Árabes Unidos. Desde a introdução no país, o jiu-jitsu foi incorporado ao sistema educacional, às academias e até as forças armadas dos Emirados.

O país também se destaca como um dos maiores promotores do esporte no cenário internacional, sediando competições importantes do calendário, como o Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship, que reúne atletas de elite do mundo todo.