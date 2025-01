Mãe acusa professora de agressão em creche de Marataízes

Uma mãe usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (10), para denunciar uma professora de agressão contra a filha, que na época dos fatos tinha dois anos. A agressão ocorreu em 2023, na escola infantil CMEI Virgílio Rodrigue, no bairro Acapulco, em Marataízes, mas o vídeo com os supostos maus tratos só foi divulgado nesta quinta-feira (9).

Leia também: Avenida de Lazer é cancelada por causa das chuvas em Cachoeiro

Com o material em mãos, Vitória Oliveira, a mãe da criança, procurou a Polícia Civil e fez um boletim de ocorrência nesta sexta-feira (10).

De acordo com ela, no período em que, supostamente, ocorreram as agressões chegou a notar mudanças no comportamento da filha, que passou a ter medo de ir para a escola.

Após reuniões com a diretoria da instituição, ouviu alegações de que o motivo da tristeza da criança era saudade da mãe que estava trabalhando fora, no entanto, Vitória aponta que sempre fez questão de levar e buscar a filha na escola com a presença do marido.

Ainda segundo o relato de Vitória, outras mães também apresentavam reclamações sobre a professora acusada das agressões, porém nenhuma ocorrência foi feita na época.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria de Educação, informou que o fato exposto no vídeo não ocorreu em 2025 na gestão atual, mas tomará as medidas cabíveis.

”Esclarecemos que o vídeo veiculado pela Rede Social não ocorreu neste ano de 2025, mas será aberta uma sindicância para apuração dos fatos junto aos responsáveis pela instituição de ensino” disse a secretaria por meio de nota.