Novos servidores reforçam serviços da Justiça Federal no ES

O diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo (SJES), o juiz federal Rogerio Moreira Alves, deu posse na tarde de segunda-feira (20), a 30 novos servidores, sendo 10 analistas e 20 técnicos, aprovados no último concurso do TRF da 2ª Região, em 2024.

A solenidade de posse coletiva foi realizada no auditório da sede da Seccional, em Vitória, contando ainda com a presença do diretor acadêmico da Escola de Formação e Aperfeiçoamento (EFA) dos Servidores da SJES, juiz federal Aylton Bonomo Junior; do diretor da Secretaria Geral Roger Croce Pinheiro; do diretor da Divisão de Gestão de Pessoas (DGP) Josélio Santos Nascimento; além de familiares e amigos(as) dos empossados.

Após a cerimônia, os novatos e novatas deram início ao programa de ambientação, que vai até sexta-feira (24), com informações sobre a Instituição, Prevenção ao Assédio, Sindicato, Associação, Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação, Gestão da Diversidade e sistemas SEI e e-Proc.