PRF flagra caminhão com diversas irregularidades na BR-101

Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um caminhão com irregularidades na BR-101, em Guarapari.

Os agentes abordaram um conjunto caminhão-trator/semi-reboque que transportava 50 chapas de granito.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram diversas infrações: as chapas estavam amarradas de forma inadequada, sem cintas horizontais de segurança; cinco pneus do semi-reboque e um do cavalo-trator estavam em condições críticas.

O motorista tinha a CNH suspensa e não possuía o Curso Especializado de Transporte de Cargas Indivisíveis (CETCI); o licenciamento do semi-reboque estava vencido desde 2023, e o cronotacógrafo estava sem disco, impedindo a verificação do tempo de direção e descanso.

Diante das irregularidades, o veículo foi autuado e retido para a correção das irregularidades, incluindo a necessidade de apresentação de um condutor habilitado. O motorista também assinou um termo de compromisso de comparecimento em juízo por, em tese, infringir o art. 132 do Código Penal Brasileiro, que trata de expor a vida ou a saúde de terceiros a perigo direto e iminente.