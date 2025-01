PRF recupera veículo furtado quase dez anos após o crime

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou, no KM 296 da BR-101, na manhã desta segunda-feira (27) uma motocicleta com restrição de roubo.

De acordo com a PRF, o condutor informou que havia comprado o veículo no bairro Jacaraípe das Laranjeiras, na Serra, pelo valor de R$ 3 mil e pagou via pix. Entretanto, ele afirmou que não tinha conhecimento sobre a origem ilícita.

Leia também: Criança fica ferida em grave acidente na BR-262

Durante a abordagem foi constatado que o número do motor corresponde a uma motocicleta roubada no dia 14 de fevereiro de 2017.

O jovem encaminhado, junto com a motocicleta apreendida, ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica, para a adoção das medidas legais cabíveis.