Centro de Convivência do Idoso é reaberto em Marataízes

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASHT), realizou a reabertura do Centro de Convivência do Idoso, um espaço essencial para a promoção do bem-estar e qualidade de vida da população idosa do município.

O evento contou com a presença do prefeito de Toninho Bittencourt (MDB) e da equipe da SEMASHT, reafirmando o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo e à valorização da terceira idade.

A cobertura do evento foi realizada pela equipe de comunicação da Prefeitura, registrando os momentos marcantes da cerimônia e divulgando o impacto positivo da reabertura para a população. Os registros fotográficos e audiovisuais serão disponibilizados nos canais oficiais do município, reforçando a transparência e o compromisso com a informação acessível a todos.

A reabertura do Centro de Convivência do Idoso representa mais um avanço na construção de uma cidade mais inclusiva e atenta às necessidades de seus cidadãos. Com essa iniciativa, a Prefeitura reafirma seu compromisso em proporcionar espaços que promovam dignidade e qualidade de vida para a melhor idade.

